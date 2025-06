Dilemmi quarta edizione | novità e limiti della protesta

La quarta edizione di Dilemmi, in onda su Rai 3 dal 15 giugno, si propone come spazio di confronto tra idee e valori, affrontando dilemmi etici, sociali e politici con rispetto e profondità. Tra novità e limiti della protesta, questa stagione promette di coinvolgere il pubblico come mai prima d’ora. Scopriamo insieme le anticipazioni, i temi e il volto di una trasmissione che invita a riflettere e discutere sui grandi interrogativi del nostro tempo.

La programmazione televisiva italiana si arricchisce di una nuova edizione di Dilemmi, trasmissione che affronta questioni di natura etica, sociale e politica attraverso dibattiti strutturati e rispettosi. La quarta stagione, in partenza domenica 15 giugno su Rai 3, presenta numerose novità che amplificano l'interesse e la partecipazione del pubblico. Questo articolo fornisce un approfondimento sulla nuova edizione, il conduttore, i temi trattati e le innovazioni introdotte. la conduzione di gianrico carofiglio confermata anche nella quarta edizione. Per il quarto anno consecutivo, Gianrico Carofiglio ricopre il ruolo di conduttore di Dilemmi.

