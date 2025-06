Difesa Conte | Riarmo dei Paesi Nato e Ue una follia Picerno non rappresenta il Pd

In un contesto di crescente tensione internazionale, la discussione sul riarmo dei Paesi Ue e l’aumento della spesa militare al 5% del PIL divide le forze politiche. Tuttavia, Giuseppe Conte sottolinea che la posizione di Pina Picerno non rappresenta l’intero Pd, evidenziando come nel Movimento 5 Stelle si mantenga un atteggiamento critico e indipendente rispetto alle scelte di altre forze. La questione rimane aperta: quale sarà il futuro della difesa europea?

SALERNO – La vicepresidente Pd dell’Europarlamento Pina Picerno favorevole al riarmo dei Paesi Ue e all’innalzamento al 5% della spesa per la difesa militare sul tavolo del vertice Nato di fine mese “è solo un singolo esponente” e quella “non è la posizione dell’intero Pd”. Dunque “il Movimento 5 stelle non fa scintille con il Pd”. Lo ha precisato, nel corso di un incontro stampa a Salerno, il presidente del M5s Giuseppe Conte. “In Europa – ha scandito – la nostra posizione è molto chiara: è contro il riarmo, è contro la follia di arrivare al 5% per quanto riguarda gli investimenti per le spese militari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Difesa, Conte: “Riarmo dei Paesi Nato e Ue una follia, Picerno non rappresenta il Pd”

In questa notizia si parla di: difesa - riarmo - paesi - picerno

Riarmo, Germania pronta alla "guerra contro la Russia": "Seguiamo gli Usa sul 5% del pil per la Difesa, d'accordo con valutazione di Trump" - La Germania sta accelerando il suo riarmo in risposta alle tensioni con la Russia, adottando una linea di spesa per la difesa in linea con le indicazioni di Trump.

Difesa,Conte: riarmo Paesi Nato e Ue follia, Picerno non rappresenta Pd. https://qds.it/difesaconte-riarmo-paesi-nato-e-ue-follia-picerno-non-rappresenta-pd/… - X Vai su X

Il M5S prepara altri eventi anti-riarmo (di Luca De Carolis) Vai su Facebook

Difesa,Conte: riarmo Paesi Nato e Ue follia, Picerno non rappresenta Pd; Notizie dal Quotidiano di Sicilia; Difesa Ue, parla Pina Picierno (Pd): la Commissione non limiti il debito comune al solo riarmo.

Difesa,Conte: riarmo Paesi Nato e Ue follia, Picerno non rappresenta Pd - “Rappresenta solo se stessa, non ci sono scintille fra noi e il Pd. askanews.it scrive