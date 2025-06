diego lenzi vince nel world boxing challenge cinque italiani sul podio in cechia

L’Italia si fa onore nel mondo della boxe a Usti Nad Labem, in Repubblica Ceca, dove cinque talenti italiani si sono conquistati il podio al World Boxing Challenge. In particolare, Diego Lenzi ha scritto il suo nome nel record vincendo tra i supermassimi con un KO tecnico al primo round. Una performance che testimonia il grande livello di una nazionale sempre più protagonista. La vittoria di Lenzi e le eccellenti prestazioni degli altri pugili…

L’Italia ha ben figurato a Usti Nad Labem (Cechia) dove è andato in scena una tappa della World Boxing Challenge. Diego Lenzi ha trionfato tra i pesi supermassimi (+91 kg), sconfiggendo lo statunitense Watts per ko tecnico al primo round nella finale dopo aver regolato il brasiliano Da Silva (4-1) e il turco Ugur (4-1). Secondo posto per Melissa Gemini tra le 75 kg e Gabriele Guidi Rontani tra i 75 kg, i quali hanno perso gli atti conclusivi rispettivamente contro la brasiliana Pereira per 4-1 e il canadese Ofori per 5-0. Terzo gradino del podio per Salvatore Attrattivo (50 kg) e Sirine Charaabi (54 kg), che hanno perso in semifinale contro il giapponese Makino per 5-0 e l’inglese Davidson per 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it