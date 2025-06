Dieci agenti per aiutare il commissariato

Un incremento significativo per la sicurezza della Riviera: dieci nuovi agenti si uniranno al commissariato di San Benedetto, rafforzando il nostro presidio di legalità. Il segretario generale del Siulp, Benedetto Fanesi, esprime soddisfazione per questa importante novità, che garantirà interventi più efficaci e un maggiore supporto alle forze dell’ordine. Questo potenziamento rappresenta un passo fondamentale per tutelare cittadini e turisti, assicurando una stagione più sicura e serena per tutti.

Rinforzi per la polizia della Riviera. Il segretario generale provinciale del Siulp, sindacato di polizia, di Ascoli Piceno, Benedetto Fanesi, esprime piena soddisfazione per la notizia ufficiale del potenziamento dell’organico del commissariato di San Benedetto, che a luglio sarà integrato in maniera strutturata di ben 10 operatori del ruolo agenti e assistenti ed inoltre, come avviene ormai da qualche anno, dell’aggregazione temporanea di 15 operatori di polizia per le esigenze operative connesse alla stagione estiva. "Un segnale importante delle istituzioni, che garantirà di certo migliori standard di sicurezza sia reale sia percepita per la comunità della riviera e maggiori tutele per i poliziotti – scrive in una nota il segretario Fanesi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dieci agenti per aiutare il commissariato

