Diamond League il solito Duplantis | a Stoccolma il dodicesimo record del mondo

Il fenomeno Armand Duplantis continua a stupire il mondo dell'atletica leggera, e questa volta a Stoccolma ha scritto un nuovo capitolo della sua leggenda. Con il suo salto a 6 metri e 28, il campione svedese con cittadinanza statunitense ha conquistato il dodicesimo record del mondo, consolidando la sua posizione tra i più grandi nel salto con l'asta. La sua carriera scintillante sembra non conoscere limiti, e il pubblico attende già con ansia il prossimo traguardo.

(Adnkronos) – Nuovo record del mondo nel salto con l'asta di Armand Duplantis. Il campione svedese, con cittadinanza statunitense, lo ha centrato in casa, nella tappa di Diamond League a Stoccolma, toccando i 6 metri e 28. Per "Mondo" è l'ennesimo primato mondiale di una carriera scintillante. Il dodicesimo, cinque anni dopo il primo record del . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Diamond League, il solito Duplantis: a Stoccolma il dodicesimo record del mondo

In questa notizia si parla di: diamond - league - duplantis - stoccolma

Atletica, Tebogo passeggia in Diamond League. Sibilio vince, 4 world lead, che spallata di Weber - A Doha, in Qatar, la terza tappa della Diamond League ha brillato per emozioni e prestazioni straordinarie.

Davanti al pubblico di casa non poteva essere altrimenti. Armand Duplantis mette in mostra un nuovo show, continuando quella lotta con se stesso che riesce a regalargli sempre ulteriori stimoli. E così, nella tappa di Stoccolma in Diamond League, con un 6.2 Vai su Facebook

ULTIM'ORA ATLETICA #DiamondLeague Stoccolma, record del mondo per #Duplantis Lo svedese salta 6.28 al primo tentativo #SkySport Vai su X

Duplantis sempre più su! 6.28 a Stoccolma, ennesimo record del mondo; Asta, Duplantis salta 6.28: nuovo record del mondo; Diamond League, Duplantis dodicesimo record del mondo nel salto con l'asta.

Diamond League, Iapichino seconda a Stoccolma: Duplantis record del Mondo, Carmassi primato italiano, ok Riva - Diamond League, Iapichino seconda a Stoccolma con 6,90: Duplantis record del Mondo nell'asta (6,28), Carmassi fa il primato italiano nei 100 ostacoli. sport.virgilio.it scrive