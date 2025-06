Dialogo in corso tra i club sarà addio al Napoli dopo lo Scudetto | la decisione

I club di Sar224 vivono giorni intensi tra addii e nuove sfide: il Napoli si prepara a cedere Cyril Ngonge, segnando un altro capitolo nella sua strategia di mercato. Mentre vetrina e cuore azzurro si dividono tra speranze di rinforzo e inevitabili partenze, il futuro dei partenopei si disegna tra decisioni difficili e ambizioni da mantenere. Restate sintonizzati: il mercato napoletano non smette mai di sorprendere.

Il Napoli è pronto a cedere un noto calciatore nelle prossime settimane. Di seguito le ultimissime sulla trattativa. Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Il club azzurro è al centro di alcune vicende di mercato attraverso le quali starebbe cercando di rinforzare la propria rosa. Al tempo stesso, però, il club azzurro è costretto a cedere alcuni calciatori, i quali sono ormai out dal progetto. Tra questi, è presente Cyril Ngonge, sempre piĂą lontano dalla Campania. Ngonge lontano da Napoli: c'è il Torino sulle sue tracce. In casa Napoli è in corso una piccola rivoluzione. Il club azzurro, dopo la vittoria dello Scudetto, è alle prese con il calciomercato estivo.

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

Lunedì 13 giugno 2005. Napoli, Caffè Gambrinus. Le dita si muovevano veloci sulle tastiere. Chi, inconsapevole, si fosse trovato a passare di lì quel giorno, avrebbe potuto pensare che nella sala interna del Gambrinus si stesse svolgendo un corso intensivo d Vai su Facebook

