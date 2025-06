Di Gregorio Juve un top club di Premier piomba sul portiere | la risposta dei bianconeri e la volontà del portiere Tutto quello che c’è da sapere

Il futuro di Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, si anima di nuove voci di mercato: un top club di Premier League si sarebbe interessato a lui, ma i bianconeri confermano la volontà di trattenere il proprio talento. Una trattativa che potrebbe scuotere le sorti del club e del giovane portiere, tra desideri di rinnovo e ambizioni internazionali. Ma cosa succederà davvero? Scopriamo tutti gli aggiornamenti e le strategie in gioco.

Di Gregorio Juve, un top club di Premier piomba sul portiere dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti. Il futuro di Michele Di Gregorio sarà alla Juve. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, un top club di Premier League aveva chiesto informazioni per il portiere che è ritenuto incedibile dai bianconeri e che vuole restare a Torino. PAROLE – «Un top club di Premier League ha chiesto informazioni per Michele Di Gregorio che vuole rimanere alla Juventus. Inoltre, la Juve lo considera incedibile». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com