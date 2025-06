Di Gregorio Juve patto d’amore con i bianconeri | no al Manchester City vuole inseguire quel sogno con la Vecchia Signora I dettagli

Michele Di Gregorio sceglie ancora una volta la Juventus, respingendo le avances di Manchester City e confermando il suo desiderio di inseguire il sogno con la Vecchia Signora. Dopo il rifiuto del Liverpool un anno fa, il portiere dimostra fermezza e lealtà verso i colori bianconeri. Un gesto che rafforza il suo legame con il club e alimenta le speranze dei tifosi. La sua decisione segna un momento importante per il futuro della Juventus.

Di Gregorio Juve, patto d’amore con i bianconeri: no al City, vuole inseguire quel sogno con la Vecchia Signora. Tutti i dettagli e le ultime sul futuro. Michele Di Gregorio ha detto nuovamente no alle avances giuntegli dalla Premier League. Un anno fa ci aveva provato il Liverpool prima del suo passaggio alla Juventus, ora ha bussato alla porta il Manchester City. Tuttavia il portiere ha voluto rinsaldare il suo patto con la Vecchia Signora: vuole restare a Torino e provare a vincere nella prossima stagione il suo primo trofeo difendendo i pali della porta della Juve. Lo riporta Tuttosport. . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio Juve, patto d’amore con i bianconeri: no al Manchester City, vuole inseguire quel sogno con la Vecchia Signora. I dettagli

