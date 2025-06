Di Giampietro Webstrade | Tanti eventi a Montesilvano ma tanti disagi per l' incapacità di chi la governa

Montesilvano si trasforma in un palcoscenico affollato di eventi, ma a quale costo? L’architetto Giuseppe Di Giampietro di Webstrade solleva una critica forte: la città vive di spettacoli senza un vero piano, senza ascolto e senza attori capaci di guidare il successo. La sua denuncia mette in luce i disagi causati dall’incapacità di chi governa di gestire con competenza questa vivace scena cittadina, sollevando una riflessione fondamentale sulla qualità della gestione degli eventi.

“Una città da spettacolo, ma senza piani, senza ascolto e senza attori”. A sollevare la polemica su come si gestiscono in particolare gli eventi a Montesilvano, o meglio sarebbe dire ciò che ad essi ruota attorno, è l’architetto Giuseppe Di Giampietro (Webstrade) che sui problemi legati al. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Di Giampietro (Webstrade): "Tanti eventi a Montesilvano, ma tanti disagi per l'incapacità di chi la governa"

In questa notizia si parla di: tanti - giampietro - webstrade - eventi

L'esponente di Webstrade.it critica i campionati italiani di Triathlon e Aquathlon che in queste ore stanno animando Montesilvano Vai su Facebook

Di Giampietro (Webstrade): Tanti eventi a Montesilvano, ma tanti disagi per l'incapacità di chi la governa; Sì al servizio di trasporto pubblico in corsia dedicata sulla strada parco: chiarisce Di Giampietro (Webstrade.it); Di Giampietro (webstrade) sullo stop ai bus sulla strada parco: Pronuncia irragionevole dal Tar.

Di Giampietro (Webstrade): "Tanti eventi a Montesilvano, ma tanti disagi per l'incapacità di chi la governa" - L'ultimo problema il 13 luglio quando per consentire i campionati di Triathlon e Aquathlon il lungomare è stato chiuso mandando in tilt il traffico e di Piani non se ne parla, denuncia. Segnala ilpescara.it