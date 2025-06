Detenuto incendia la cella poi dà una gomitata nell’occhio dell’agente | aggressione nel carcere di Torino

Un episodio di violenza scuote il carcere di Torino: un detenuto incendia la cella e colpisce con una gomitata un agente, evidenziando le criticità e il bisogno di interventi urgenti per garantire la sicurezza di tutte le persone presenti. La situazione nel carcere “Lorusso e Cutugno” richiede attenzione immediata: è fondamentale affrontare le cause di questi gesti estremi per prevenire future escalation.

Ancora un episodio di violenza nella casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. Nella tarda mattinata di sabato 14 giugno un detenuto recluso nella 7ª sezione del Padiglione A ha appiccato il fuoco alla propria cella poi ha aggredito un agente. Secondo l’Organizzazione sindacale autonoma. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Detenuto incendia la cella poi dà una gomitata nell’occhio dell’agente: aggressione nel carcere di Torino

