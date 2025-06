Detenuto in fuga a piedi nudi sull'asfalto bollente riesce ad evadere in ospedale

Un'incredibile fuga si è consumata a Roma, quando Giuseppe Calò, detenuto in cura presso l'ospedale Santo Spirito, ha approfittato di un momento di vulnerabilità per scappare a piedi nudi sul calore ardente dell'asfalto. La sua audace evasione ha lasciato senza parole le forze di sicurezza, che ora sono al lavoro per catturarlo. Ma cosa ha spinto Calò a rischiare tutto in questa corsa disperata? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa incredibile vicenda.

È accaduto a Roma, all'ospedale Santo Spirito, dove Giuseppe Calò era stato trasferito dal carcere romano di Regina Coeli per una tac. L'uomo è riuscito a seminare gli uomini della sicurezza scappando a piedi sull'asfalto bollente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

