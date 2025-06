Destinare i canoni demaniali ai servizi per le spiagge libere | la proposta della Fipe Confcommercio

La proposta di FIPE Confcommercio mira a trasformare i canoni demaniali in un motore di sviluppo sostenibile delle spiagge libere, migliorando i servizi e la qualità delle coste italiane. Un intervento strategico che, oltre a valorizzare il patrimonio marittimo, mira a chiarire le competenze tra enti locali e regioni, affidando a queste ultime la definizione della stagione balneare. Un passo importante verso una gestione più efficace e innovativa del nostro territorio costiero.

Destinare i canoni demaniali alla valorizzazione della costa realizzando servizi sulle spiagge libere, ma anche sciogliere la confusione sulle competenze in tema di salvamento dando alle Regioni il compito di determinare il periodo della stagione balneare.

