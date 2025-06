Deportazione nazifascista di 1.500 operai genovesi la commemorazione

Domenica a Sestri Ponente si sono ricordati con commozione gli 81 anni dalla deportazione di 1.500 operai genovesi, catturati dalle truppe nazifasciste tra le mura delle fabbriche il 16 giugno 1944. Un momento di riflessione e memoria collettiva per onorare il coraggio e il sacrificio di chi ha lottato per la libertà . La storia di quei giorni resta un monito potente per le nuove generazioni.

A Sestri Ponente, domenica mattina, si sono svolte le cerimonie di commemorazione dell'81esimo anniversario della deportazione nazifascista di 1.500 operai dalle fabbriche genovesi, avvenuta il 16 giugno 1944.

Domani 15 giugno 2025 ore 10.30 in Piazza Baracca, si svolgerà la commemorazione nel ricordo dell' 81° Anniversario della deportazione nazifascista dalle fabbriche genovesi, un atto vile, reazione dovuta agli scioperi indetti nelle fabbrica

Commemorazione a genova sestri ponente per l'81° anniversario della deportazione nazifascista di 1500 operai - a genova sestri ponente commemorazione per l'81° anniversario della deportazione nazifascista di 1500 operai genovesi, con interventi istituzionali e riflessioni sul valore della memoria e della resistenza