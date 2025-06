denunciato il ladro del colpo in tabaccheria

Un brillante esempio di tenacia e dedizione delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione e alla denuncia del ladro che, tra l’8 e il 9 giugno, aveva messo a segno un furto da oltre 9 mila euro presso la tabaccheria "L’Isola dei Fumosi" a Recanati. Il responsabile, un 46enne residente in città, ora dovrà rispondere delle sue azioni. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale il lavoro di squadra e determinazione per garantire la sicurezza della comunità.

Ha un nome e cognome il ladro che nella notte fra l’8 e il 9 giugno scorsi ha messo a segno un furto alla tabaccheria, ricevitoria e cartoleria "L’Isola dei Fumosi" di via dei Politi a Recanati portandosi a casa un bottino di oltre 9 mila euro. È un 46enne residente in città che è stato denunciato in stato di libertà, a conclusione di un’intensa attività d’indagine, dai carabinieri della Stazione cittadina di Recanati. L’uomo responsabile del colpo messo a segno è stato individuato grazie all’attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza che i carabinieri hanno acquisito in seguito alla denuncia del furto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it