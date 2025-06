Demon Slayer in arrivo uno speciale anime televisivo prima dell' attesissimo film

L’attesa cresce tra gli appassionati di Demon Slayer: prima dell’arrivo del tanto atteso film, Ufotable sorprende con sette speciali anime televisivi che promettono emozioni uniche. Dal 28 giugno al 17 luglio, i fan avranno l’opportunità di immergersi ancora di più nel mondo dei cacciatori di demoni, rivivendo momenti iconici e scoprendo nuove sfumature della loro avventura. Un’occasione imperdibile per prepararsi al grande debutto cinematografico!

Prima dell'uscita giapponese della prima parte della trilogia di Demon Slayer: Infinity Castle, Ufotable ha in serbo un'altra sorpresa per i fan con sette speciali anime che verranno rilasciati in televisione. Ufotable ha annunciato una speciale trasmissione televisiva in sette serate dedicate a Demon Slayer, in vista dell'attesissimo debutto cinematografico della trilogia di Infinity Castle. Dal 28 giugno al 17 luglio, i fan potranno rivivere gli archi principali della serie con episodi rivisitati, nuove illustrazioni e punti di vista inediti, mentre cresce l'attesa per l'epico scontro finale con Muzan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Demon Slayer, in arrivo uno speciale anime televisivo prima dell'attesissimo film

In questa notizia si parla di: demon - slayer - prima - speciale

Demon Slayer: Infinity Castle, doppiaggio completo, lancio anticipato e controversie sul trailer pirata - La notizia del completamento del doppiaggio di "Demon Slayer: Infinity Castle" ha suscitato entusiasmo tra i fan, con Natsuki Hanae che annuncia un possibile lancio anticipato della trilogia.

KATANA di Kamado Tanjiro) . La respirazione dell’acqua in Demon Slayer, anche nota come Mizu no Kokyu, è una tecnica di combattimento che utilizza il respiro per aumentare la potenza e la velocità dell’utilizzatore, imitando il flusso dell’acqua . La “Respir Vai su Facebook

Demon Slayer, in arrivo uno speciale anime televisivo prima dell'attesissimo film; In che ordine guardare Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; Demon Slayer: Una trilogia di film coprirà l’arco ‘Infinity Castle’.

Demon Slayer, in arrivo uno speciale anime televisivo prima dell'attesissimo film - Prima dell'uscita giapponese della prima parte della trilogia di Demon Slayer: Infinity Castle, Ufotable ha in serbo un'altra sorpresa per i fan con sette speciali anime che verranno rilasciati in tel ... Secondo msn.com