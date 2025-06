delitto villa pamphili il fermo di rexal ford a skiathos

Il dramma di Villa Pamphili si infittisce con il fermo di Rexal Ford a Skiathos, un momento cruciale nella ricerca della verità sull’omicidio della neonata e sull’occultamento dei corpi. In un video diffuso dalla Polizia di Stato, si vede il momento dell’arresto avvenuto il 13 giugno, grazie alla collaborazione tra le forze greche e italiane. La vicenda prosegue, e nuovi dettagli emergono.

In un video diffuso dalla Polizia di Stato viene mostrato il fermo, avvenuto il 13 giugno scorso a Skiathos, in Grecia, del cittadino americano accusato dell'omicidio di una neonata e l'occultamento del cadavere della madre, i cui corpi senza vita sono stati ritrovati a Roma il 7 giugno all'interno del parco di Villa Pamphili. Il fermo è avvenuto ad opera dei poliziotti del Dipartimento della Polizia dell'isola, con la collaborazione?della Polizia di Stato - investigatori del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Roma - e con l'ausilio del personale dell'Ufficio dell'Esperto per la sicurezza dello SCIP in Grecia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it