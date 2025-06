Delitto di Garlasco non basta l’immagine di un’impronta

Il delitto di Garlasco e l'impronta lasciata sulla memoria collettiva sono un monito che un’immagine, anche se inquietante, non basta a svelare tutta la verità. Alberto Stasi, definito dallo psicologo come affettivamente impermeabile, emerge come un soggetto privo di empatia, incapace di dolore reale. La sua gestione della vita digitale solleva interrogativi ancora più profondi: la verità si nasconde dietro le apparenze o c’è molto di più…

Pavia, 15 giugno 2025 – Alberto Stasi è un un soggetto affettivamente impermeabile, come lo ha definito lo psicologo del carcere solo un anno fa: incapace di empatia, di compassione, incapace perfino di dolore per Chiara e per la sua famiglia. Il distacco emotivo si riflette anche nella gestione della sua vita digitale. Non è l’interesse in sé a colpire, l’ assoluzione per il reato di detenzione di materiale pedopornografico è un fatto, ma la modalità con cui aveva catalogato i contenuti pornografici. Un mondo emotivo sottovuoto dove, proprio per contrasto, spicca il profilo di chi oggi viene rimesso sotto accusa: Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net