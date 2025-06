Delitto di Chiara Poggi | spunta l’impronta fantasma

Delitto di Chiara Poggi: spunta un'impronta fantasma che potrebbe rivoluzionare le indagini. Dopo i recenti rilievi nella villetta di Garlasco, non lontano dal luogo del ritrovamento, è stata individuata una traccia sconosciuta fino ad ora. Questo elemento, ancora da chiarire, potrebbe mettere in discussione la versione ufficiale dell’omicidio e aprire nuovi scenari sui soggetti coinvolti. Analizziamo insieme le novità che potrebbero cambiare il corso della vicenda.

Dopo i nuovi rilievi effettuati in questi giorni nella villetta di Garlasco, non lontano da dove venne rinvenuto il corpo di Chiara Poggi, è stata trovata una nuova impronta Emergono ulteriori elementi sul delitto di Garlasco, che possono mettere in discussione la versione ufficiale dell’omicidio di Chiara Poggi e aprire nuovi scenari in merito ai soggetti coinvolti. Infatti nei riscontri effettuati nelle ultimi giorni nella villetta di Garlasco, sarebbe spuntata una nuova impronta di scarpa, diversa da quella attribuita ad Alberto Stasi, che non era stata mai repertata dai Ris nei giorni susseguenti all’omicidio. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Delitto di Chiara Poggi: spunta l’impronta fantasma

In questa notizia si parla di: chiara - poggi - impronta - delitto

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Garlasco, l’impronta sulla coscia di Chiara Poggi compatibile con il piedino di una stampella. Ipotesi della stampella come arma del delitto già sollevata nel 2007 Vai su Facebook

Il delitto di #Garlasco: continuano gli esami sull’impronta trovata accanto al cadavere di Chiara #Poggi. E c’è ancora un DNA non identificato. #Tg1 Giuseppe La Venia - X Vai su X

Garlasco, «l'impronta sulla gamba di Chiara Poggi è compatibile con una stampella». Il medico legale: «Calpest; Sulla gamba di Chiara Poggi c'era l'impronta di una stampella; L’avvocato di Sempio Massimo Lovati: “Mi sento come Don Chisciotte, vogliono per forza accusare Andrea. Sulla scena del delitto c’è solo un’impronta”.

Nella casa di Chiara Poggi a Garlasco scoperta un'impronta mai repertata: le ipotesi sulla nuova traccia - Sul primo gradino delle scale in cui è stato ritrovato il corpo senza vita della 26enne sarebbe emersa una ... Segnala ilmattino.it