Delegazione cesenate all’assemblea nazionale | | Momento di identità

Una delegazione di Confcommercio Cesenate, composta dai vertici e da imprenditori provenienti dai territori periferici, ha partecipato con entusiasmo all’assemblea nazionale a Roma. Un momento di grande confronto e crescita, in cui si sono condivise strategie e visioni per il futuro del commercio locale e nazionale. La presenza di questa rappresentanza testimonia l’impegno forte e deciso di tutta la comunità imprenditoriale cesenate nel definire il proprio ruolo in un contesto sempre più dinamico e competitivo.

Una delegazione di Confcommercio cesenate, formata dal presidente Augusto Patrignani, dal vicepresidente Alverio Andreoli, dal presidente Valle Savio Giuseppe Crociani membro di giunta, dal direttore Giorgio Piastra, dal vicedirettore Alberto Pesci e dai responsabili dei territori periferici - unitamente a decine di imprenditori che si sono spostati in pullman - ha preso parte all’ assemblea nazionale di Confcommercio tenutasi a Roma in cui la premier Giorgia Meloni è intervenuta in un videomessaggio e il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Dirigenti e imprenditori cesenati erano insieme a quelli forlivesi, guidati dal presidente Roberto Vignatelli e dal direttore Alberto Zattini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delegazione cesenate all’assemblea nazionale:: "Momento di identità"

In questa notizia si parla di: delegazione - cesenate - assemblea - nazionale

Nodo cruciale della rappresentanza, una delegazione cesenate alla Convention 2025 di Confartigianato - Una nutrita delegazione cesenate ha partecipato alla Convention 2025 di Confartigianato a Rimini, dove quasi 600 dirigenti e funzionari si sono riuniti per discutere i nodi cruciali della rappresentanza.

CONGRESSO NAZIONALE FISIOTERAPISTI – FIRENZE, 20-21 GIUGNO 2025 Il futuro della salute si costruisce insieme. Il 20 e 21 giugno 2025, Firenze ospiterà un momento di confronto fondamentale tra professionisti della salute, istituzioni e cittadini. Vai su Facebook

Folta delegazione di Confcommercio all'assemblea nazionale: Il mondo coi dazi è un mondo peggiore; La delegazione lecchese all'assemblea nazionale di Confcommercio; Si conclude la seconda Assemblea sinodale. La delegazione diocesana con il vescovo don Pino.

Delegazione cesenate all’assemblea nazionale:: "Momento di identità"

Scrive msn.com: Una delegazione di Confcommercio cesenate, formata dal presidente Augusto Patrignani, dal vicepresidente Alverio Andreoli, dal presidente Valle Savio Giuseppe ...