Del Piero ospite speciale alla cerimonia di apertura del nuovo Mondiale per Club | la FOTO con Roberto Baggio scatena i tifosi

Il mondo del calcio si anima con un evento imperdibile: la cerimonia di apertura del nuovo Mondiale per Club, che ha visto la presenza di vere leggende come Del Piero e Baggio. La loro foto insieme ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi, diventando subito virale sui social. Due iconici campioni italiani pronti a incantare ancora una volta gli amanti del pallone, rafforzando il legame tra passato e presente. E questa immagine promette emozioni e sorprese anche nelle partite a venire.

Del Piero al Mondiale per Club: la FOTO con Baggio fa letteralmente impazzire i tifosi, bianconeri e non solo. L’immagine già virale sui social. Parata di leggende del calcio nel giorno della cerimonia di apertura del nuovo Mondiale per Club. Ad inaugurare la competizione è stata l’Inter Miami di Messi, mentre sulle tribune era presente anche Alessandro Del Piero. Con lui un’altra leggenda Azzurra, Roberto Baggio: lo scatto pubblicato sui social ha scatenato i tifosi bianconeri e non solo ed è subito diventato virale. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero ospite speciale alla cerimonia di apertura del nuovo Mondiale per Club: la FOTO con Roberto Baggio scatena i tifosi

In questa notizia si parla di: club - mondiale - piero - cerimonia

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Da #DelPiero a #Baggio e #Beckham: parata di stelle per la cerimonia d'apertura del #MondialeperClub - X Vai su X

Da oggi anche l'Alta Murgia è nella grande famiglia mondiale dei Geoparchi UNESCO. Oggi a Parigi è stato raccontato e celebrato il nostro patrimonio a 228 Geoparchi distribuiti in 49 paesi. Una storia fatta di bellezze geologiche, naturalistiche, paesaggistich Vai su Facebook

Balli, canti, luci e (tante) star in tribuna: è cominciato il Mondiale per Club; Mondiale per club, quante star alla cerimonia d'apertura: Messi saluta tutti tranne uno; Tia Tia scatenata con Mckennie: la canzone per la Juve è già una hit.

Balli, canti, luci e (tante) star in tribuna: è cominciato il Mondiale per Club. Ma tra Messi e l’Al Ahly finisce 0-0 - Tante star del calcio internazionale presenti, ma la gara d'esordio del Mondiale per Club termina 0- Secondo ilfattoquotidiano.it