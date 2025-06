Degrado e un clochard molesto in centro

Una realtà che richiede interventi immediati e concreti per restituire dignità e sicurezza alla nostra comunità. È ora che le istituzioni ascoltino le preoccupazioni dei cittadini e agiscano con decisione per risolvere questa crisi, perché una città viva si costruisce anche attraverso il rispetto e la cura del suo territorio e delle sue persone.

Degrado e abbandono in via Pirotti a San Giorgio. A denunciare la situazione, con un’interrogazione, il consigliere d’opposizione Riccardo Russo di Insieme per San Giorgio: "Da otto mesi denunciamo il degrado, ma il sindaco continua a ignorare. Ora basta. Via Pirotti, fulcro dei servizi sanitari e commerciali di San Giorgio, è da mesi teatro di una situazione di degrado urbano e abbandono sociale che non trova risposte da parte dell’amministrazione comunale". Russo, poi, aggiunge: "La situazione è indecorosa e non è più tollerabile. In pieno centro, sotto i portici dove si trovano la farmacia comunale, i poliambulatori, la Coop e diversi esercizi commerciali, da mesi vive una persona senza fissa dimora, costretta a espletare i propri bisogni fisiologici a cielo aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Degrado e un clochard molesto in centro"

In questa notizia si parla di: degrado - centro - clochard - molesto

Lotta al degrado in centro: sanzionati centurioni davanti all'Arena e abusivi in piazza Simoni - Nelle ultime ore, la polizia locale di Verona ha intensificato la lotta al degrado nel centro città, sanzionando due cittadini romeni intenti a fare i centurioni davanti all'Arena.

Degrado e un clochard molesto in centro; Bivacco molesto in città: residenti esasperati da urla e schiamazzi; Accattoni e clochard, firmata l'ordinanza per combattere il degrado in centro Como.

"Degrado e un clochard molesto in centro"

Secondo msn.com: Interrogazione del consigliere di opposizione Russo: "Via Pirotti è nel completo abbandono, il senzatetto espleta i bisogni davanti a tutti" ...