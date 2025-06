Degrado e movida nell' Umbertino il nuovo appello dei residenti | Nostri diritti sacrificati per interessi economici

Degrado e movida nell'Umbertino: i residenti alzano la voce, denunciando un disinteresse che sacrifica i loro diritti a favore di interessi economici. Cestini stracolmi, rifiuti per strada e un’immagine di incuria che si ripete ogni mattina dopo le serate animate. "Cartoline come queste," scrivono con sarcasmo i cittadini del Comitato Umbertino, sono da anni all’ordine del giorno di una zona che merita rispetto e attenzione. È ora di cambiare rotta.

Cestini stracolmi di rifiuti, bottiglie e immondizia per strada: è lo spettacolo che segnalano i cittadini del Comitato Umbertino la mattina seguente alle serate di 'movida' per le strade della zona. "Cartoline come queste - scrivono i cittadini con sarcasmo. sono da anni all' ordine del. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Degrado e movida nell'Umbertino, il nuovo appello dei residenti: "Nostri diritti sacrificati per interessi economici"

In questa notizia si parla di: movida - umbertino - degrado - appello

Caos movida all'Umbertino, Leccese cerca il dialogo: "Non punto il dito contro i giovani" - Movida incontrollata nel quartiere Umbertino di Lecce ha suscitato un acceso dibattito. Recentemente, ho espresso la mia opinione su quanto accaduto, ma riconosco di aver adottato un tono eccessivamente severo.

Degrado e movida nell'Umbertino, il nuovo appello dei residenti: Nostri diritti sacrificati per interessi economici.

Degrado e movida nell'Umbertino, il nuovo appello dei residenti: "Nostri diritti sacrificati per interessi economici" - I cittadini postano e commentano con sarcasmo le immagini del degrado post serale per le vie del quartiere: "Ottimo biglietto da visita per Bari" ... Scrive baritoday.it