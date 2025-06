degrado e buche qui ci arrangiamo

Torrette si trova in un angolo di città lasciato troppo spesso all’incuria, tra buche e strade trascurate. Marco Palmerini, ottico e testimone di questa realtà, denuncia una gestione insufficiente da parte del Comune nel mantenimento delle aree pubbliche. La mancanza di interventi adeguati non solo compromette l’estetica del quartiere, ma mette a dura prova anche commercianti e residenti. È arrivato il momento di chiedere un cambio di passo, perché...

Marco Palmerini ha il negozio di ottica in via Metauro e fa il quadro della situazione di Torrette: "Segnalo un po' di trascuratezza da parte del Comune nella manutenzione e la pulizia delle strade, quella delle zone verdi, il quartiere sembra lasciato a se stesso. La pulizia delle strade lascia davvero a desiderare, molte volte siamo noi commercianti a provvedere, capisco che sia difficile con le auto parcheggiate, ma non vediamo mai nessuno che viene a pulire e spesso tocca a noi chiamare il Comune per segnalare le buche da sistemare. Un quartiere che sembra quasi dimenticato. Per il resto i miei bimbi li porto al parco del Gabbiano, perché le altre zone verdi mi segnalano che non sono messe molto bene".