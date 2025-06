Definito l’avversario di Jannik Sinner al primo turno ad Halle | ha appena sfidato Musetti al Roland Garros

Jannik Sinner si prepara a tornare in campo con determinazione, affrontando Yannick Hanfmann al primo turno dell’ATP 500 di Halle, un appuntamento cruciale sulla scena tennistica europea. Dopo la sconfitta in finale a Roland Garros, il talento altoatesino punta a rifarsi e affinare i propri colpi sull’erba prima di Wimbledon. La sfida promette emozioni e spettacolo, mentre il nostro campione cerca di consolidare la sua posizione tra i protagonisti del circuito.

Jannik Sinner affronterà Yannick Hanfmann al primo turno del torneo ATP 500 di Halle, che andrà in scena sull'erba della località tedesca dal 16 al 22 giugno. Il fuoriclasse altoatesino, che tornerà in campo dopo aver perso la finale del Roland Garros, attendeva di conoscere l'identità del suo avversario per il debutto in questo evento di preparazione a Wimbledon, visto che in fase di sorteggio aveva pescato un qualificato. Il numero 1 del mondo inizierà il proprio cammino da campione in carica contro il numero 137 del ranking ATP, rivale che sulla carta non dovrebbe creare molti grattacapi al fuoriclasse altoatesino.