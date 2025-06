Deep Cover – Attori Sotto Copertura la recensione | fingi finché non diventa vero

Deep Cover – Attori Sotto Copertura ci immerge con humor e acutezza nel mondo delle identità nascoste e delle marginalità, tra personaggi sdoppiati e scene al limite dell’assurdo. Ricorda l’inquietante spleen di Linklater, ma con un tocco tutto italiano e brillante. Un film che, tra maschere e realtà, ci invita a fingere finché non diventa vero. La domanda è: quanto ci crediamo davvero?

Deep Cover – Attori Sotto Copertura ha un piglio esilarante per parlare di marginalità e bisogno di integrazione. Siamo più o meno dalle parti dell’Hit Man di Linklater, in quel recinto dell’assurdo che dibatte di maschere e identità mentre fagocita le compenetrazioni fra sottoboschi criminali, personalità sdoppiate e brillanti performance attoriali. Qui il carisma ha tutt’altre proporzioni, ma a conti fatti Deep Cover capitalizza i suoi spunti narrativi e funziona bene dove deve funzionare. Ci sono tre comici d’improvvisazione, un ingaggio per un’operazione sotto copertura e un gioco d’incastri destinato a gonfiarsi fino a perdere il controllo della realtà. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Deep Cover – Attori Sotto Copertura, la recensione: fingi finché non diventa vero

