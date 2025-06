decine di missili verso israele esplosioni a gerusalemme

Un’ondata di tensione scuote Israele: decine di missili provenienti dall’Iran colpiscono Gerusalemme, mentre sirene d’allarme risuonano in molte zone, tra Golan e Cisgiordania. Le esplosioni e le minacce crescenti evidenziano un’ escalation che potrebbe cambiare gli equilibri della regione. La situazione si fa sempre più delicata e richiede attenzione immediata, poiché il rischio di un conflitto più ampio si fa concreto.

