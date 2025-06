De Cuyper l’uomo giusto per Gasperini | la Roma accelera

Maxim De Cuyper, talento classe 2000 del Club Bruges, si sta affermando come il profilo ideale per rafforzare le corsie esterne della Roma. La sua velocità , tecnica e mentalità offensiva si allineano perfettamente con le esigenze di Gasperini, che mira a potenziare l'ampiezza del reparto. I primi contatti tra la Roma e l’entourage del calciatore sono già stati avviati: il futuro di De Cuyper potrebbe svelarsi presto, portando nuova energia alla rosa giallorossa.

Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla Roma per rinforzare le corsie esterne c'è quello di Maxim De Cuyper, esterno sinistro classe 2000 del Club Bruges. Un nome che piace da tempo anche a Milan e Juventus, ma che oggi rientra con forza nei piani di Gian Piero Gasperini, alla ricerca di esterni dinamici, tecnici e con mentalità offensiva. I primi contatti tra la Roma e l'entourage del calciatore ci sono già stati. Il giocatore è pronto al salto e lo ha detto chiaramente in un'intervista rilasciata a Humo lo scorso marzo: " Voglio un'avventura, uscire dalla mia zona di comfort. Non voglio avere rimpianti.

