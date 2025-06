De Cuyper Juventus e non solo quel club di Serie A ha avviato i primissimi contatti con il suo agente! Le ultime

Il calciomercato si infiamma ancora una volta, questa volta con De Cuyper protagonista. Dopo aver acceso le aspettative dei tifosi bianconeri e non solo, il giovane laterale belga torna al centro delle attenzioni: la sua evoluzione potrebbe portarlo presto a vestire una nuova maglia. Con club italiani pronti a contenderselo, il suo futuro si prospetta ricco di sorprese e colpi di scena. Scopriamo insieme gli sviluppi più recenti.

sul futuro del laterale belga. Il suo nome era stato accostato nel corso di questi ultimi mesi anche al calciomercato Juventus, prima che la pista si raffreddasse un pochino senza comunque sfumare definitivamente. Ora su De Cuyper starebbe lavorando in maniera concreta la nuova Roma di Gasperini, a caccia di rinforzi in quel reparto: secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport ci sarebbero già stati dei primissimi contatti tra l'agente del giocatore e il club capitolino.

