De Bruyne Modri? Dzeko | la Serie A accoglie i big ma perde il futuro

de Bruyne, Modric e Džeko, che hanno calcato il palcoscenico della Serie A, ma ora sembrano più custodi del passato che protagonisti del futuro. Un tempo, l’Italia era il luogo dove i sogni diventavano realtà, ma oggi la scena si sposta altrove, lasciando spazio a un ciclo di passaggi che rischia di spegnere il cuore del calcio italiano. È il prezzo di un passato glorioso che si confronta con un presente in rapido cambiamento.

C'era un tempo in cui la Serie A era il centro del mondo, il punto di arrivo di ogni fuoriclasse. In Italia i campioni non arrivavano a fine corsa, ma all'apice. Qui passavano i migliori. Il Pallone d'Oro lo si vedeva allo stadio, ogni domenica. Oggi, quei ricordi sembrano un'istantanea sbiadita. Il giovane talento vola via, appena intravede la vetrina internazionale. Chi arriva, spesso, lo fa per chiudere il cerchio. Basti pensare ai volti del prossimo campionato: De Bruyne al Napoli, Modri? al Milan, Dzeko nel mirino di Fiorentina e Bologna. Fuoriclasse assoluti, sì. Ma anche uomini la cui clessidra corre e le cui gambe iniziano a rallentare.

