De Bruyne l’arrivo che scuote Napoli Il sindaco Manfredi | Immagine di una città globale

L’arrivo di Kevin De Bruyne a Napoli sta scuotendo le fondamenta della città, trasformandola in un palcoscenico internazionale. Per il sindaco Manfredi, questa mossa rappresenta più di un acquisto: è l’immagine di un’evoluzione urbana e culturale. Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo, più moderna e globale. Ma quali sfide e opportunità si celano dietro questa rivoluzione?

L'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli non rappresenta solo un grande colpo di mercato, ma anche – per usare le parole del sindaco Gaetano Manfredi – «la fotografia di una città che cambia». E infatti, secondo Il Mattino di Napoli, il campione belga è divenuto in poche ore simbolo di una metropoli che vuole lasciarsi alle spalle certi stereotipi e guardare al futuro con ambizione, dentro e fuori dal campo. «Napoli è ormai una città globale – ha dichiarato Manfredi a Radio Punto Nuovo, come riportato da Il Mattino – una meta d'arrivo, non più solo di passaggio.