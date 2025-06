Dazi a rischio 70mila posti di lavoro e il 25% dell’export verso gli Usa

I dazi statunitensi minacciano seriamente il futuro economico dell’Italia: 70mila posti di lavoro potrebbero svanire e l’export verso gli Usa perdere un quarto del suo valore. La crisi commerciale si traduce in una minaccia concreta per il benessere nazionale, ma anche in un campanello d’allarme sulla nostra dipendenza strategica. È fondamentale agire ora per tutelare imprese e occupazione, prima che sia troppo tardi.

Roma, 15 giugno 2022 – “I dazi americani mettono a rischio 68.280 posti di lavoro e potrebbero costare all'Italia 18 miliardi di euro di produzione: il 25% del totale dell’export verso gli Usa”. A lanciare l’allarme è Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, sulla scorta del Focus Censis Confcooperative "L'Italia stretta tra dazi e dipendenza strategica" che quantifica il rischio di impatto occupazionale ed economico della guerra commerciale scatenata da Donald Trump. “In questo balletto di annunci di Trump”, spiega Gardini, lo studio disegna uno scenario preoccupante per il tessuto produttivo nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, a rischio 70mila posti di lavoro e il 25% dell’export verso gli Usa

