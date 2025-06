Davide Trovato eletto presidente di Cna | Andrea Milazzo riconfermato segretario provinciale

Davide Trovato, 44 anni, è stato eletto nuovo presidente di CNA Catania, portando entusiasmo e visione innovativa al mondo degli artigiani. La recente assemblea, intitolata “Una visione futura”, si è svolta nell’aula magna “Santo Mazzarino” del Monastero dei Benedettini, segnando un importante passo avanti per l’associazione. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo di crescita e sviluppo per il territorio, rafforzando il ruolo di CNA come motore dell’economia locale.

È l'acese Davide Trovato, 44 anni, il neo presidente territoriale di Cna Catania. Si è svolta nelll'aula magna "Santo Mazzarino" del Monastero dei Benedettini, l'assemblea 2025 dell'associazione degli artigiani, dal titolo "Una visione futura", una assise elettiva che ha rinnovato i vertici della.

