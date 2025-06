Davide Ciaccia vicino all' acquisizione del 25% delle quote della Civitanovese

Clamoroso colpo di scena nel mondo della Civitanovese: Davide Ciaccia, noto imprenditore laziale, si avvicina all’acquisto del 25% delle quote societarie. Dopo aver tentato senza successo di acquisire l’intera società da Profili, ora il suo interesse si concentra sulle quote di Vincenzo Lotorto, figura chiave dei rossoblù dal 2017. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il futuro del club e aprire nuovi scenari. Ma quali saranno le conseguenze di questa trattativa?

Clamoroso colpo di scena in casa Civitanovese. L’imprenditore laziale Davide Ciaccia sarebbe molto vicino all’acquisizione del 25% delle quote societarie. Ciaccia, che già aveva provato a trattare con Profili per rilevare l’intero pacchetto societario della Civitanovese, vedendosi respinta l’offerta, avrebbe virato sulle quote che facevano riferimento a Vincenzo Lotorto. Lotorto, è bene ricordarlo, è stato vicepresidente dei rossoblù dal 2017, quando subentrò lo stesso Profili, al 2019, quando si dimise. Negli ultimi anni non è più apparso al Polisportivo, tuttavia ha mantenuto il 25% delle quote sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it