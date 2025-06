Davide Calabria attende proposta di rinnovo dal Bologna | offerta in arrivo

Davide Calabria, protagonista sulla scena di mercato, aspetta con trepidazione la proposta di rinnovo dal Bologna. Dopo un aggiornamento tra le parti in settimana, l’ex Milan, ora libero dal 30 giugno, valuta un’offerta più contenuta rispetto al passato, con uno stipendio annuale di circa un milione e bonus alla firma. Il suo futuro potrebbe prendere una piega diversa, ma il suo talento resta ambito: il giocatore...

Davide Calabria (nella foto Schicchi) attende una proposta di rinnovo entro 7-10 giorni: così sono rimaste le parti, che in settimana si sono aggiornate. L’ex Milan, in rossonero, guadagnava 3 milioni di euro netti. Si svincolerà il 30 giugno e sa che il Bologna non potrà garantirgli quella cifra: è allo studio un’offerta che prevede ingaggio pluriennale (intorno al milione) e un bonus alla firma con annesse spese di agenzia. Il giocatore intende valutarla una volta che sarà ufficiale, dando un peso all’ambiente che ha trovato in rossoblù. Valutarla non significa che ad oggi la fumata bianca sia probabile: perché alla sua porta hanno già bussato Galatasaray, Besiktas e probabilmente busserà la Fiorentina di Pioli, il tecnico con cui Calabria ha vinto lo scudetto: lo stesso che ha messo la freccia su Edin Dzeko (39) per l’attacco, con contatti diretti con il giocatore e un’offerta superiore a quella del Bologna, che non va oltre i 2 milioni a stagione con un anno più uno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net