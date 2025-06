Danzando in stile presentato in anteprima assoluta al Teatro Petrarca di Arezzo

Danzando in stile, un evento che ha incantato il pubblico del Teatro Petrarca di Arezzo, è stato un vero trionfo di emozioni e talento. Le allieve della Maison della Danza hanno condiviso un momento speciale di gratitudine e passione, rendendo questa anteprima assoluta un ricordo indimenticabile. Un applauso a chi, con dedizione e cuore, continua a far vibrare l’arte della danza. La magia continua, e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro.

Arezzo, 15 giugno 2025 – “Il primo ringraziamento è per Te Maestro Roberto Scortecci. Che fortuna averti incontrato Maestro. Durante l’anno ci hai insegnato tantissimi passi, abbiamo faticato ma ci siamo divertite un sacco. Ti vogliamo un mondo di bene perché ci hai regalato sorrisi e magia”. Cos ì le allieve de La Maison della Danza di Arezzo hanno scritto in una bellissima lettera consegnata al loro insegnante durante lo spettacolo Danzando in stile presentat o in anteprima assoluta nella nostra città sabato 14 giugno 2025 al Teatro Petrarca di Arezzo. Un pensiero è stato poi dedicato ad Amy Polvani, Alessia Pasquini, Anais Caroti, Giorgetta Giannoni e Allen J. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Danzando in stile presentato in anteprima assoluta al Teatro Petrarca di Arezzo

Al Petrarca oltre 520 spettatori per il nuovo viaggio in danza di Scortecci.

"Danzando in stile" al Petrarca. I giovani talenti vanno in scena - "Danzando in stile" è il titolo dello spettacolo in programma stasera alle 20,30 al teatro Petrarca di Arezzo. Come scrive msn.com