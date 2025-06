Danza l’école et Ballet al Mav di Ercolano

Preparati a vivere un emozionante viaggio tra tradizione e innovazione: il galà di danza dell’École et Ballet di Portici, diretto da Manuela Carrino, illuminerà il MAV di Ercolano con performance che spaziano dal classico al contemporaneo, fino all’hip hop. Dai piccoli delle scuole superiori a sorprendenti interpretazioni di Coppélia, il tutto arricchito dalla partecipazione speciale della scuola ospite Aplomb Danza. Tra i momenti più attesi: una danza ispirata a una torta...

Lunedì 16 giugno, alle ore 19.00, il MAV di Ercolano ospita il galà di danza di fine anno dell’ École et Ballet di Portici, diretta da Manuela Carrino. In programma coreografie classiche, contemporanee e hip hop: dai corsi superiori a una suite da Coppélia con protagonisti i piccolissimi, fino alla partecipazione della scuola ospite Aplomb Danza (direttore Antonio Piccoli). Tra i momenti più attesi: una danza ispirata a una torta gigante realizzata da WASAMA Creative Factory, e una coreografia jazz in collaborazione con l’Aplomb Danza. In apertura, i saluti istituzionali dell’ Assessore all’Ambiente e alla Qualità Urbana del Comune di Portici, Florinda Verde. 🔗 Leggi su Ildenaro.it