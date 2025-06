Danny Boyle svela il suo unico rimpianto dopo l’addio a James Bond | La sceneggiatura era ottima

Dopo aver lasciato il progetto "No Time to Die", Danny Boyle rivela il suo unico rimpianto: la sceneggiatura, che giudica ottima ma mai realizzata. Nonostante l'ingresso di James Bond in casa Amazon, il regista britannico ha deciso di non tornare nel franchise, preferendo tracciare nuove strade creative. Boyle, vincitore dell’Oscar per "The Millionaire", ci insegna che anche i sogni più grandi a volte devono essere lasciati andare, aprendoci a infinite possibilità future.

Dopo aver lasciato il progetto di No Time to Die, Danny Boyle esclude un ritorno nel franchise di 007, nonostante l'ingresso del marchio in casa Amazon. James Bond continuerà a vivere in nuove forme grazie all'accordo con Amazon, ma il regista britannico Danny Boyle ha messo definitivamente da parte l'idea di far parte del futuro del celebre agente segreto. Vincitore dell'Oscar per The Millionaire, Boyle era stato inizialmente scelto per dirigere il 25° capitolo della saga, prima di abbandonare il progetto nel 2018 a causa di divergenze creative con i produttori storici del franchise, Barbara Broccoli e Michael G.

