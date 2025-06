Daniele Novara | Vi spiego perché l’esame di maturità è un rito folcloristico fuori dal tempo Studenti niente ansia | la vita è un’altra cosa

L’esame di maturità, un rito che spesso sembriamo vivere più come una tradizione folkloristica che come un passo importante verso il futuro. Daniele Novara, pedagogista e fondatore del Centro psicopedagogico, ci invita a riflettere: è davvero così sacro e insostituibile? Forse è il momento di abbandonare ansie e convenzioni, e riscoprire la vita e le sue vere sfide. Perché alla fine, l’esame è solo il primo capitolo di un percorso più grande.

Milano – “Abbiamo sempre ritenuto l’esame di maturità qualcosa di sacro e anche folcloristico. Come la scena di ‘Ecce Bombo’ di Nanni Moretti, quando lo studente si porta dietro l’amico poeta, sul quale ha scritto la tesina. Dovremmo spogliarlo di tutto questo significato”. Parola di Daniele Novara, p edagogista, counselor e formatore, che nel 1989 ha fondato il Centro psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti, di cui è tuttora direttore. Quindi, che significato dovremmo dare all’esame di maturità? “È un modo per concludere un percorso, anche se non si sa bene quale. L’età della scuola dell’obbligo è fino a 16 anni, quindi si tratta di una tappa che riguarda solo la fine delle superiori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Daniele Novara: “Vi spiego perché l’esame di maturità è un rito folcloristico fuori dal tempo. Studenti, niente ansia: la vita è un’altra cosa”

