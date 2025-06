Dalmazia by night

Preparatevi a vivere serate indimenticabili nella magica atmosfera di Piazza Dalmazia by Night! I Martedì del CCN tornano a illuminare le serate estive con musica, eventi e negozi aperti, creando un vero e proprio festival nel cuore del quartiere. Il primo appuntamento il 17 giugno promette emozioni con cori e concerti live, culminando in un’estate di divertimento e convivialità. Non mancate all’appuntamento: il divertimento è garantito!

Tornano i Martedì del CCN ad animare Piazza Dalmazia by Night? con musica, eventi e negozi aperti 17 Giugno??? dalle ore 17:30 rassegna di cori del quartiere con Categoro, Challenge Teen Choir e Associazione Musicale Jazzy?? Alle ore 21:00 concerti live di Waxwings e Overband 1 Luglio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Dalmazia by night

In questa notizia si parla di: dalmazia - night - overband - waxwings

Dalmazia by night 2025.

Dalmazia by night, serate tra botteghe aperte e musica - L'iniziativa, promossa dal Centro commerciale naturale Dalmazia, si svolgerà ogni martedì a partire da oggi, 19 ... Come scrive 055firenze.it