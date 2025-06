Dall' emozione di Re Carlo ai sorrisi di mamma Kate i reali decimati da liti e tempo trovano unità al Trooping the Colour con gag e forzature

Dall’emozione di re Carlo ai sorrisi di mamma Kate, i reali, spesso messi alla prova da liti e sfide temporali, trovano invece unità nel Trooping the Colour, tra gag e forzature. Re Carlo III, 76 anni, si distingue come protagonista assoluto della parata londinese del 14 giugno 2025, un evento che celebra il compleanno ufficiale della monarchia britannica in un mix di tradizione, emozioni e imprevisti. Un’occasione per riscoprire la forza dei legami reali...

Re Carlo III, 76 anni, è il protagonista indiscusso del Trooping the Colour di sabato 14 giugno 2025. La tradizionale parata londinese ? che celebra il compleanno ufficiale.

