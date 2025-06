Dalle pagine di un libro che racconta il coraggio e la creatività delle donne il richiamo di una casalinga quasi centenaria che ci invita a non mollare mai

Dal cuore di un libro che celebra il coraggio e la creatività delle donne emerge un richiamo potente: quello di una casalinga quasi centenaria che ci invita a non mollare mai. La storia delle donne, spesso nascosta come un fiume carsico, ha plasmato l’umanità con innovazione e determinazione. È ora di far emergere queste voci dimenticate e riconoscere il loro ruolo strategico nel progresso. Perché il passato delle donne merita di essere raccontato e celebrato.

M i stupisco sempre di quanto la storia delle donne che hanno contribuito all'evoluzione dell'umanità con la loro capacità d'innovazione, coraggio e creatività spesso rimanga sconosciuta e scorra ancora come un fiume carsico sotterraneo che fa fatica a vedere la luce. Solo da pochi anni scrittrici baldanzose hanno deciso di colmare questo vuoto e fare giustizia della nostra amnesia collettiva. Come Simonetta Fiori e Maria Novella De Luca autrici di Le appassionate (Feltrinelli), un libro prezioso che riunisce 10 interviste a donne che nel loro campo sono state e sono tuttora pioniere.

