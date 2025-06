Dalle guerre della Nato alla persecuzione giudiziaria di Salvini tutto in nome dei diritti umani per creare il pensiero unico

Dalle guerre della NATO alla persecuzione giudiziaria di Salvini, tutto sembra essere giustificato in nome dei diritti umani, creando così un pensiero unico e contraddittorio. Un’ideologia che, come il marxismo-leninismo un tempo, si trasforma ora nel perno delle società del capitalismo avanzato. Ma questa narrazione nasconde realtà e ambiguità che meritano di essere analizzate con occhi critici e distaccati.

Non c'è politica folle, legge folle, sentenza folle, azione folle che non sia stata giustificata in nome dei diritti umani L’ideologia dei diritti umani è il perfetto equivalente, nelle società del capitalismo avanzato, del marxismo leninismo nei regimi del socialismo reale. Un’ideologia, ci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dalle guerre della Nato alla persecuzione giudiziaria di Salvini, tutto in nome dei "diritti umani" per creare il pensiero unico

In questa notizia si parla di: umani - diritti - nome - guerre

i giovani calciatori della jesina libertas imparano cosa sono i diritti umani - Giovedì pomeriggio, allo Stadio Comunale “Pirani” di Jesi, i giovani calciatori della Jesina Libertas hanno partecipato a un incontro educativo sui diritti umani.

Siamo a Napoli, al corteo del @movimentomignapoli. Dove migliaia di lavoratrici e lavoratori manifestano per i loro diritti, a partire dal diritto ad essere trattati come esseri umani e non come schiavi. Vogliamo la fine del genocidio contro i nostri fratelli e le nostr Vai su Facebook

LETTERA APERTA DEL PROF. FOAD AODI A NOME DI AMSI-UMEM-CO-MAI-UNITI PER UNIRE-UMEM-AISC NEWS: “FERMATE LA TERZA GUERRA MONDIALE. LA SICUREZZA DEL MONDO È SULL’ORLO DEL BARATRO. DOBBIAMO AGIRE TUTTI INSI; Giornata dei diritti umani: dichiarazione dell'alta rappresentante a nome dell'Unione europea; Diritti umani e prezzo della sicurezza in tempo di guerra in Ucraina.

Guerre e diritti umani, parla Marcello Flores: “Se non è genocidio è meno grave?” - la questione della centralità dei diritti umani in una globalizzazione che in nome degli interessi economici ... Secondo msn.com