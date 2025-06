Dalla Turchia annunciano la risposta di Osimhen è arrivata | l’incredibile scenario

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto e avvincente: dopo le ultime notizie dalla Turchia, l’attaccante del Napoli sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La telenovela tra il calciatore e il club partenopeo sta entrando nel vivo, con un possibile addio definitivo che potrebbe cambiare gli equilibri del calcio italiano e internazionale. Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa incredibile vicenda.

Il futuro di Victor Osimhen si sta pian piano delineando. Di seguito le ultimissime sull’attaccante del Napoli. La telenovela che ha come protagonisti Osimhen e il Napoli non è ancora terminata. Il rapporto tra calciatore e club è ormai deteriorato da tempo, motivo per il quale c’è stata la cessione (seppur a titolo temporaneo) al Galatasaray. Ora, però, è il momento della verità: l’addio definitivo. Sulle tracce del nigeriano ci sarebbe sempre il club turco che però è costretto a fare i conti con una risposta inattesa. Osimhen al Galatasaray: “Ho bisogno di tempo per decidere”. Victor Osimhen continua a tenere in ballo il Napoli e non solo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it