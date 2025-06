Dalla Slovenia 30 milioni per rilanciare il polo sciistico del Canin aperta la gara per la nuova funivia

Dalla Slovenia arriva una notizia entusiasmante: 30 milioni di euro sono stati stanziati per rilanciare il polo sciistico del Canin, sul versante opposto a Sella Nevea. È finalmente aperta la gara per la nuova funivia, un progetto atteso da anni che promette di riscoprire e valorizzare questa splendida area montana. Questo investimento rappresenta un passo fondamentale per rafforzare il turismo alpino internazionale e creare nuove opportunità per le comunità locali.

Una notizia attesa da anni: il Governo sloveno ha stanziato 30 milioni di euro per il rilancio del polo sciistico del Canin, sul versante opposto a Sella Nevea. Lo ha annunciato con soddisfazione Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, commentando la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Dalla Slovenia 30 milioni per rilanciare il polo sciistico del Canin, aperta la gara per la nuova funivia

In questa notizia si parla di: milioni - polo - sciistico - canin

Polo universitario e capitale della cultura: dalla Regione arrivano 13 milioni di euro - Durante la visita dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, si è discusso del Polo universitario e dei progetti per Pordenone Capitale Italiana della Cultura, con l'annuncio di un finanziamento di 13 milioni di euro dalla regione.

Tako o Kaninu sosedje. Dalla Slovenia 30 milioni per il Canin. “Ora sviluppo condiviso per il polo sciistico italo-sloveno” Vai su X

Dalla Slovenia 30 milioni per rilanciare il polo sciistico del Canin, aperta la gara per la nuova funivia; Funivia Bovec-Kanin, governo sloveno pronto al finanziamento; Sella Nevea: nuovo impianto per la seggiovia Gilberti.

Turismo: dalla Regione 8 milioni e mezzo per il polo Forni di Sopra-Sauris - 26) per oltre 8,5 milioni di euro, che sommati agli 11,2 milioni destinati nella ... Riporta rainews.it