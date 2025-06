Dalla Bergamasca al Cern | un forno all’avanguardia per l’acceleratore di particelle più grande al mondo

Dalla pittoresca Bergamasca alle vette della scienza mondiale, un forno all’avanguardia sta rivoluzionando il trattamento termico di bobine superconduttrici. Progettato dalla Hts Vacuum Furnaces per il Cern di Ginevra e il Future Circular Collider, questo innovativo dispositivo rappresenta un passo decisivo verso il più grande acceleratore di particelle mai costruito. Un simbolo di eccellenza italiana al servizio delle scoperte che cambieranno il nostro futuro. L’idea alla base del...

Mozzanica. Un forno ad alta tecnologia per il trattamento termico di bobine superconduttrici è stato progettato e costruito dalla Hts Vacuum Furnaces per il Cern (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare) di Ginevra e per il Future Circular Collider (Fcc), l’acceleratore di particelle che sostituirà l’attuale Large Hadron Collider (Lhc), lo strumento che ha portato a scoperte straordinarie come il bosone di Higgs. L’idea alla base del progetto Future Circular Collider prevede la costruzione di un tunnel circolare di circa novanta chilometri, situato a duecento metri di profondità tra Svizzera e Francia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it