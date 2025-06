D' Alfonso sui rinforzi estivi per le forze dell' ordine | Un aiuto ma per la sicurezza serve anche più tecnologia

Alfonso sui rinforzi estivi per le forze dell’ordine sottolinea un punto fondamentale: la sicurezza cittadina non è una questione stagionale, ma un impegno quotidiano. Aggiungendo 27 unità operative e investendo in tecnologia, Pescara dimostra di voler proteggere i cittadini 365 giorni all’anno. Per una città più sicura, la collaborazione tra forze umane e strumenti innovativi rappresenta la vera chiave del successo.

"La sicurezza sulla città di Pescara non è una chiacchiera estiva da argomentare sotto l'ombrellone, non perde le foglie in autunno, non indossa il piumino in inverno, ma è un problema che va affrontato adottando misure valide 365 giorni l'anno. Le 27 unità operative in più che sono state.

