Dal Salone del Libro di Torino a Bagheria | a Villa Butera si presenta La formula magica l' ultimo libro di Nicola Oddati

Dopo il prestigioso debutto al Salone del Libro di Torino, Nicola Oddati sbarca a Bagheria per presentare il suo ultimo capolavoro, "La formula magica" (Spazio Cultura Edizioni). Giovedì 19 giugno 2025 alle 17:30, nella suggestiva Sala Fumagalli Martorana di Villa Butera, vi aspettiamo per scoprire i segreti di un romanzo che promette di incantare e affascinare. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di mistero e magia, tutto da scoprire.

In questa notizia si parla di: libro - salone - torino - bagheria

