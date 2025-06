Dal Piemonte e da Torino alla Riviera romagnola senza fare cambi | tornano i treni diretti del weekend

Se sogni una fuga al mare senza stress, ora puoi partire direttamente dal Piemonte e da Torino senza cambiare treno. Durante l’estate 2025, vivi l’emozione di raggiungere la Riviera Romagnola in modo semplice e comodo grazie ai nuovi treni diretti. Da domenica 15 giugno ripartono i “Regionali del Mare”, collegamenti veloci verso le spiagge più rinomate di Emilia Romagna: Rimini, Riccione, Miramare, Misano... un’occasione perfetta per rilassarti e scoprire nuove mete estive!

Durante l'estate 2025 sarà possibile raggiungere in treno la Riviera romagnola partendo dal Piemonte e senza fare cambi. Da domenica 15 giugno ripartono i "Regionali del Mare", i collegamenti diretti verso le località balneari più amate dell'Emilia Romagna: Rimini, Riccione, Miramare, Misano.

Piemonte e Lombardia più vicine alla Riviera: tornano i "Regionali del Mare". Tutti gli orari e le fermate - Dal 15 giugno tornano i Regionali del Mare, i collegamenti diretti tra Piemonte, Lombardia e la Riviera Romagnola, ideali per un fine settimana di relax e divertimento.

Anche quest'estate sarà possibile raggiungere comodamente la Riviera romagnola partendo dal Piemonte e senza cambi. Da domenica 15 giugno ripartono i "Regionali del Mare", i collegamenti diretti verso Rimini, Riccione, Miramare, Misano e Cattolica.

Tornano i treni diretti dal Piemonte alla Riviera romagnola: al via i “Regionali del Mare”

Come scrive quotidianopiemontese.it: Dal 15 giugno tornano i Regionali del Mare: treni diretti da Torino, Asti e Alessandria alla Riviera romagnola ogni weekend, senza cambi.