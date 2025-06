Dal Governo oltre 12 milioni per lo sviluppo del turismo in Abruzzo

milioni di euro per rilanciare il turismo, riconoscendo il ruolo strategico di questa settore fondamentale per l’economia locale. Un investimento senza precedenti che promette di trasformare l’Abruzzo in una destinazione ancora più irresistibile e competitiva, creando nuove opportunità di crescita e occupazione. Con questa iniziativa, il governo Meloni dimostra di credere nel potenziale di questa regione e nel valore del turismo come motore di sviluppo sostenibile.

Il governo Meloni è il primo esecutivo nella storia d’Italia a porre il turismo al centro del programma elettorale e dell’agenda politica, adottando una visione industriale e valorizzando il dialogo e la collaborazione con le Regioni. In Abruzzo, il ministero del Turismo ha stanziato oltre 12. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Dal Governo oltre 12 milioni per lo sviluppo del turismo in Abruzzo

