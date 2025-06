Dal carro del Mucca Assassina la madrina infiamma il Pride con Fuorilegge

Nel cuore del Roma Pride 2025, Rose Villain, madrina dell’evento, accende la scena con gesti di forte impatto. Dalla carrozza del Mucca Assassina, sventola una bandiera palestinese prima di intonare “Fuorilegge” davanti a migliaia di persone, dimostrando che la musica e il coraggio possono essere strumenti potenti di protesta e solidarietà. Un momento che rimarrà impresso nella memoria del Pride capitolino, sottolineando il ruolo della cultura come voce di libertà e diritti umani.

R ose Villain, madrina del Roma Pride 2025, mostra una bandiera palestinese dal carro del Mucca Assassina prima della partenza, poi sventola una grande bandiera della Palestina e canta Fuorilegge davanti migliaia di persone accorse per il Pride della Capitale. (Marco Vesperinialanews) iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Al Roma Pride 2025, Rose Villain canta “Fuorilegge” con la bandiera palestinese iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dal carro del Mucca Assassina, la madrina infiamma il Pride con "Fuorilegge"

In questa notizia si parla di: pride - carro - mucca - assassina

Il carro del Pride in maschera, il primo mai realizzato da un'Accademia di Belle Arti in Italia - Il Palermo Pride torna a sfilare per le vie della città, portando con sé un messaggio di solidarietà e resistenza.

Al Roma Pride 2025, Rose Villain canta “Fuorilegge” con la bandiera palestinese; VIDEO Roma Pride 2025, Rose Villain sul carro di Muccassassina con la bandiera palestinese - LaPresse; “Fate largo alla Regina”, il carro del Muccassassina sfila al Pride di Roma.

Roma Pride 2025, Rose Villain sul carro di Muccassassina con la bandiera palestinese - disco nata nei primi anni ‘90 come serata per l’autofinanziamento del Circolo di Cultura Omosessuale ... Scrive msn.com